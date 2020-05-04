مقاومة آل حميقان تعلن وقوفها إلى جانب القبائل في الطفة وتدعو لتحرير البيضاء من ميليشيا الحوثي ”بيان”

دعا مشائخ وأعيان مقاومة آل حميقان في محافظة البيضاء كل أبناء البيضاء إلى توحيد الصف ومواجهة الميليشيا الحوثية وتحرير ما تبقى من محافظة البيضاء.

وقال بيان صادر عن مشائخ وأعيان مقاومة ال حميقان ” ندعوا فيه كل أبناء البيضاء إلى توحيد الصف ووضع ايدينا بأيدي الجميع لتحرير ارضنا وأخذ الثأر لكل قطرة دم ازهقتها المليشيات في البيضاء والدفاع عن ديننا وكرامتنا وعرضنا وارضنا و تحرير ما تبقى من محافظتنا”

من جانبه أعلن الشيخ مفرح بحيبح من قبائل مراد تلبيته لداعي النكف الذي أعلنه الشيخ ياسر العواضي لمواجهة الميليشيا الحوثية في البيضاء.

وقال بحيبح “نحن قاومنا هاذه الشرذمه الخبيثه ولازلنا نقاومها وقدمنا قوافل الشهداء من خيرت الرجال وسنبذل كل غالي ونفيس حتى تحرير الوطن منها ومن مخططاتها القذره”

وأكد بحيبح ” سنكون سند وعون لمن وقف وقاتل مليشيات الحوثي سواء قبليه او حكومه ونؤكد للجميع بأننا جاهزون ومستعدون بالرجال والعتاد لتلبية مشائخ قبائل البيضاء للنكف القبلي للدفاع عن الأرض والعرض”

وأضاف بحيبح “شرفنا واحد وعرضنا واحد سواء في البيضاء او غير البيضاء”

يأتي هذا بعد فشل الوساطة العمانية في تهدأت الوضع في البيضاء وحل الخلاف بين ميليشيا الحوثي وقبائل أل عوض بعد مقتل امرأة في منزلها على يد مسلحي ميليشيا الحوثي قبل أيام.