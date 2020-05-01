مقاومة أبين تستهدف موكب لمليشبا الإصلاح كان في طريقه إلى شبوه

4 مايو / خاص



استهدفت قوات المقاومة الجنوبية بمديرية المحفد محافظة ابين قبل قليل قوة تابعة لميلشيا الإصلاح مكونة من ثلاثة أطقم عسكرية كانت في طريقها إلى شبوه.

وقالت مصادر ميدانية أن قوات المقاومة استهدفت أطقم ميلشيا الإصلاح بكمين محكم في منطقة ضيقة غرب مديرية المحفد حيث استخدمت الأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة أثناء الكمين .

وأكدت المصادر أن الهجوم أسفر عن إعطاب طقم عسكري وسقوط قتيل وثلاثه جرحى في صفوف الميلشيا.

