مقاومة ال حميقان تكشف هوية ناهبي تعزيزات سعودية كانت في طريقها الى البيضاء

│الخبر | خاص

اصدرت مقاومة ال حميقان بيانا بخصوص نهب تعزيزات عسكرية سعودية كانت في طريقها الى البيضاء.

وجاء في البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان لقيادة مقاومة آل حميقان

قال تعالى ( لَّا یُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلۡجَهۡرَ بِٱلسُّوۤءِ مِنَ ٱلۡقَوۡلِ إِلَّا مَن ظُلِمَۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِیعًا عَلِیمًا)

والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وبعد

في يوم الاثنين الموافق ٦/٤/٢٠٢٠م توجهت قيادة مقاومة ال حميقان من عدن الى منطقتهم بمديرية الزاهر محافظة البيضاء مرورا بلحج وردفان ولديهم عتاد عسكري متنوع واطقم عسكرية تم صرفها من قيادة التحالف العربي بعدن مزودين بتصاريح مرور من التحالف العربي وعمليات الدعم والاسناد وتم اصدار بلاغ عملياتي لجميع النقاط والوحدات بتسهيل المرور وعدم الاعتراض وقد رافقت القوة اطقم عسكرية من لواء العاصفة دعم واسناد ، كما تم التنسيق مع اللواء الركن/ احمد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي ، إلا ان قيادة المقاومة تلقت اتصال من قائد الحزام الامني بيافع جلال الربيعي يفيد بان هناك مجاميع مسلحة في يافع تحتشد لمنع مرور القوة ، وطلب التوقف حتى الصباح قبل دخول يافع

وبناء على ذلك وحفاظا على الارواح والعتاد فقد رات قيادة المقاومة التوقف في حبيل جبر حتى يتم حل اي اشكالية، وفي صباح الثلاثاء الموافق ٧/٤/ ٢٠٢٠ م الساعة ٦ صباحا تفاجأت قيادة المقاومة بهجوم كبير عليها من قبل مجاميع مدججة بمختلف الاسلحة وقامت بمحاصرة العتاد المصروف والقوة المرافقة له كما تم التهجم على قيادة المقاومة واطلاق النار بشكل عشوائي ومباشر على الجميع ،ورغم محاولات احتواء الموقف وتوضيح الصورة للمهاجمين الا انهم لم يعيرونا اي اهتمام

وقد تم التعرف على المهاجمين الذين اتضح انهم ينتمون للوحدات العسكرية بيافع بقيادة ( ابو همام اليافعي وجلال الربيعي و عبدالعزيز المنصوري) حسب افادات الحاضرين وبعض المهاجمين ، وتم التحفظ على العتاد العسكري والاطقم ومبالغ مالية واغراض شخصية كثيرة من قبل تلك القوة

وبعد السيطرة على العتاد والاطقم العسكرية تم نقله من قبل تلك المجاميع الى يافع مارين بسلام في جميع النقاط الامنية والعسكرية حتى وصلوا لبعوس وامام الجميع.

وقد حضر الاخ علي سيف مدير امن حبيل جبر ومجاميع من ردفان وطلبوا من قيادة مقاومة ال حميقان البقاء حتى يتم تحديد الموقف من قبيلة يافع ، كما استنكر مشائخ ردفان ما حدث وهم على تواصل بقيادات المقاومة

وعليه تؤكد قيادة مقاومة آل حميقان ان هذا الاعتداء السافر وقطع الطريق لم يكن في اسلاف واعراف القبائل ولا يقبل به الشرع ولا القانون ويتناقض مع المواثيق والعهود التي تربط قبيلة يافع وال حميقان مع العلم ان هذه الاعتداءات ليست الاولى بل سبقتها الكثير من المواقف المشابهة مثل ايقاف الدعم والتموين وعرقلة اسعاف الجرحى ومنع المسافرين من ابناء القبيلة الى عدن رغم انه يتم التبليغ عبر العمليات المشتركة بكل حدث اولا بأول

كما ننوه ان شرطة مديرية الحد يافع قامت قبل ايام بمداهمة مخازن التموين الغذائي الخاصة بالمقاومة الموجودة في في منطقة بلد الحيد رغم معرفة الجميع انها تتبع مقاومة ال حميقان..

وبناءًا على ذلك فانً مقاومة ال حميقان تحمل الوحدات العسكرية والامنية وقياداتها بيافع والمشائخ والاعيان ونطالبهم بموقف واضح تجاه هذه الانتهاكات

صادر عن قيادة مقاومة آل حميقان

محافظة البيضاء

│المصدر – الخبر