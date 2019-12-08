مقتل العشرات بينهم قائد لواء حوثي شمال الضالع

4 مايو / خاص



لقي قائد عسكري كبير موال للحوثيين مصرعه ليلحق بسابقيه في جبهة الضالع التي تحولت إلى أكبر محرقة من نوعها للمليشيات خلال المعارك الدائرة هناك.

وأقرت مليشيا الحوثي بمقتل العميد ناشر محمد الكريدي قائد اللواء (103)، من محافظة صعدة، في جبهة الضالع.

وينظم الكريدي، الذي يعود إلى محافظة صعدة، لعشرات القادة العسكريين من مستوى قائد لواء وآخرين مشرفين بارزين وقيادات ميدانية وأمنية لقوا مصرعهم تباعا على مدى الأشهر الماضية منذ عودة المواجهات إلى جبهة الضالع في الثلث الأول من العام الجاري، علاوة على آلاف القتلى والجرحى والأسرى من عناصر المليشيات والمغرر بهم.

من جانب آخر استهدف انفجار كبير قوات حوثية وخلف قتلى ومصابين وخسائر كبيرة في العتاد، في منطقة بيت الشرجي.

وأكدت مصادر ميدانية أن العشرات من المليشيات كانت تتجمع في وادي بيت الشرجي عندما دوى انفجار عنيف جدا في المكان وسط التجمع الحوثي خلال اليومين الماضيين.

وشهدت جبهات بتار والفاخر ومريس دوي أصوات المدفعية والتي استمرت على مدى يوميين .

وتبادلت القوات الجنوبية والمليشيات الحوثية نيران المدفعية وقذائف الدروع خلال ذلك في كل من الفاخر وبتار.

فيما نفذت وحدات المدفعية والدروع التابعة للقوات الجنوبيةعمليات قصف صوب تجمعات مليشيات الحوثي في الفاخر والعود.

وأفشلت قبلها القوات الجنوبية، محاولات تسلل تحت النيران الكثيفة على مناطق في الفاخر.

وساد الهدوء الحذر، مع اندلاع اشتباكات متقطعة في جبهة بتار جنوب غربي قعطبة وجبهة الخرازة الرابطة بين جبهات شمال قعطبة والجبهات الجنوبية الغربية للمديرية.