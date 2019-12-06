مقتل العشرات من الحوثيين في جنوب الحديدة وتدمير أسلحة

@ الحديدة/المخا، نيوزيمن:

الحديدة

2019-12-05 10:53:57

سقط العشرات من القتلى والجرحى من مليشيات الحوثي خلال تصدي القوات المشتركة لهجوم شنته مليشيا الحوثي على مدينة حيس وآخر في الجبلية بالتحيتا جنوب محافظة الحديدة يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2019.

مصادر ميدانية في مدينة حيس قالت، إن مليشيات الحوثي تركت جثث عشرات القتلى من مسلحيها الذين هاجموا مواقع القوات المشتركة شرق وشمال مدينة حيس.

وهرب مشرفو المليشيات تاركين جثث قتلاهم المهاجمين بالقرب من مواقع القوات المشتركة.

وتصدت القوات المشتركة لهجمات مليشيات الحوثي على مواقعها شرق وشمال مدينة حيس بالتزامن مع تصديها لهجوم آخر شنته المليشيات على مواقع القوات في منطقة الجبلية جنوب مديرية التحيتا.

وقالت مصادر عسكرية، إن القوات المشتركة كبدت مليشيات الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح خلال عملية التصدي للهجمات التي شنتها المليشيات على تواصل مع التصعيد العسكري المستمر.

وأضافت المصادر، إن العشرات من القتلى والجرحى سقطوا في صفوف المليشيات في كل من شرق وشمال حيس ومنطقة الجبلية جنوب مديرية التحيتا.