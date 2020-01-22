مقتل المتهم الرئيس بجريمة اغتيال وليد سكرة بحالمين في لحج

لقى قاتل الشهيد وليد سيف سكرة مصرعة اليوم الثلاثاء في منطقة ثوبه حالمين اثناء ملاحقته في القرى المجاورة من موقع الاغتيال.

وافاد بيان نعي اصدرته الوية المقاومة الجنوبية حول استشهاد قائد لواءها الأول إنه تم قتل المتهم الرئيسي بجريمة اغتيال الشهيد وليد سكرة.

كما افادت مصادر لعدن تايم إن المتهم رفض تسليم نفسه قبل ملاحقته وقتله، فيما سلم اثنين من مرافقيه نفسيهما

نص بيان الوية المقاومة الجنوبية

بيان الوية المقاومة الجنوبية حول استشهاد قائد لواءها الاول ومصرع زعيم خلية اغتياله

بسم الله الرحمن الرحيم

” مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا (23) “صدق الله العظيم .

بقلوب ممتلئة إيماناً ويقيناً بقضاء الله وقدره، تنعي قوات الوية المقاومة الجنوبية استشهاد البطل المقاوم الشهيد ابن الشهيد القائد ” وليد سيف علي صالح العفيف ‘سُكَره’ ” قائد اللواء الأول مقاومة ، والذي ارتقت روحه في عملية اغتيال غادره طالته من قبل جماعة مأجوره وهو في طريقة إلى العاصمة عدن .

لقد قدمت قوات الوية المقاومة الجنوبية شهيداً قائداً ابن شهيدٍ قائد ، بطل مقدام تربع قلوب افراده ورفاقه وكان رمزاً للفداء والتضحية والتواضع.

إن رحيل الشهيد القائد وليد سيف العفيف خسارة لا تعوض وجرح في جسد قواتنا لا يندمل وهي حرب مهما اختلفت طرقها تبقى هي معركتنا المصيرية ضد قوى الظلام والانقلاب والارهاب .

إن القائد العام و قادة الوية المقاومة الجنوبية الخمسة وقادة كتائبها وجميع أفراد ومنتسبي قوات الوية المقاومة الجنوبية ينعون شهيدا كان مقاتلاً في الصفوف الاولى اذاق العدو ويلات الهزائم وكان نعم القائد والرفيق لكل افراده ورفاقه

إن الوية المقاومة الجنوبية ستأخذ بثأر شهيدها مضاعفاً، ولن يمر الأعداء المجرمون ومن تآمر معهم ودعمهم وتستر عليهم وستضرب بيد من حديد كل من كان له دور في عملية الاغتيال الجبانة التي طالت واحدا من اشجع وانبل قادة المقاومة الذين سطروا تاريخا نضاليا ناصعا في ميادين الشرف والبطولة في مختلف الجبهات.

اننا وإذ ننعي شهيدنا القائد البطل وليد سكرة نؤكد مصرع المتهم الرئيسي بالجريمة عصر اليوم الثلاثاء بعد ملاحقته في القرى المحيطه بموقع الاغتيال ولكن التحقيقات والبحث والتقصي لن يتوقف حتى تحل عقد تلك المؤامره ، وان غداً لناظره لقريب.

عظم الله أجر أسرة شهيدنا البطل وكل آل العفيف وجعل مقام شهيدنا في الفردوس الاعلى بالجنة مع النبيين والصديقين والشهداء ، وانا لله وانا اليه راجعون

ولا نامت اعين الجبناء

القيادة العامة لألوية المقاومة الجنوبية

الثلاثاء 21 يناير 2020م

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