المشهد اليمني

مقتل الوشلي بعد انتشار فيديو وهو يحلق رؤوس مجموعة من الشباب

15 يناير، 2020
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المشهد اليمني

أفادت مصادر من صنعاء بأن أحد مشرفي مليشيا الحوثي الانقلابية لقي مصرعه وسط ظروف غامضة في العاصمة صنعاء.

وتناقلت وسائل إعلام بأن الرائد (أحمد علي الوشلي) نائب مدير قسم شرطة الفتح بحي الصافية وجد مقتولا يوم الأحد الماضي 12 يناير/ ولم يعرف من يقف وراء عملية اغتياله.

الوشلي كان اسمه الحركي أبو جبريل وهو أحد أهم القيادات التابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء.

هذا وكان قد ظهر الوشلي قبل يومين في إحدى الفيديوهات التي اثارات ضجة في الشارع اليمني وهو يحلق رؤوس مجموعة من الشباب والصغار في الشارع وأمام المارة بطريقة مذلة.

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