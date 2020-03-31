كريتر سكاي

مقتل امرأة برصاص قناص حوثي في الحديدة

31 مارس، 2020
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كريتر سكاي – خاص

قالت مصادر محلية بمحافظة الحديدة إن امرأة قتلت اليوم الثلاثاء برصاص قناص حوثي في منطقة الشعينة جنوب حيس.

 

 

 

ونقل المركز الإعلامي لقوات العمالقة عن مصدر طبي قوله إن المواطنة “سلامة قادري” أصيبت برصاص قناص حوثي اخترقت صدرها أثناء رعيها للأغنام في منطقة الشعينة جنوب حيس.

 

 

 

وذكر المصدر أن وحدات من القوات المشتركة أسعفت قادري إلى النقطة الطبية التابعة لها، لكنها فارقت الحياة على الفور نتيجة اختراق الرصاصة لقلبها.

 

 

 

وذكر المركز أن هذه الجريمة تأتي بعد ساعة من إصابة المواطنة “رحمة عبده فرج” بشظايا قذائف الهاون التي أطلقتها جماعة الحوثي على منزلها في مديرية التحيتا.

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