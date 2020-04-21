المشهد اليمني

مقتل ثلاثة اشخاص وجرح اخرين على يد مسلحين مجهولين بوادي حضرموت

21 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

افادت مصدر مطلعة بوادي حضرموت عن قيام مسلحين مجهوليين بإطلاق النار على سيارة من نوع فيتارا في حضرموت.

وقال المصدر ان مسلحين هاجموا سيارة نوع فيتارا وقتلوا ثلاثة اشخاص من قبيلة ال علي جابر.

وواصل المصدر بالقول : ان الحادث وقع في منطقة الحزم مديرية شبام مغرب هذا اليوم.

واختتم المصدر حديثه : حيث جرح اثنين اخرين تم ادخالهم العناية المركزة بمستشفى سيؤن العام.

ويشهد وادي حضرموت حالة من الانفلات الامني منذ مدة طويلة .

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