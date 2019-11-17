المندب نيوز

مقتل ثلاثة من كبار القادة الحوثيين في الضالع وصعدة

المندب نيوز المندب نيوز منذ 3 دقائق
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مقتل ثلاثة من كبار القادة الحوثيين في الضالع وصعدة

المكلا ( المندب نيوز ) خاص :

قتل ثلاثة من كبار القادة الحوثيين في محافظتي صعدة والضالع خلال الـ24 ساعة الماضية، في معارك مع القوات الشرعية الجنوبية .
وأعلنت مصادر عسكرية يمنية لصحيفة “عكاظ” السعودية، أن الميليشيا خسرت 3 من كبار قادتها الذين تلقوا تدريبات على أيدي قوات “الباسيج” في طهران خلال السنوات الماضية، ضمن مجموعة يقدر عددها بـ200 شخص.
وأضافت أن القياديين أبو الرضا وأبو طالب السفياني قتلا في مواجهات مع قوات الشرعية في جبهة الملاحيظ برفقة عدد من مسلحيهم، وأفادت أن القيادي الحوثي حسن محمد الوشلي المكنى “أبو سليمان” قتل مع نجله المكنى “أبو حسن” في الضالع.
وأكدت المصادر أن مستشفى الثورة بذمار يستقبل يومياً عشرات الجثث من القتلى قادمة من الضالع وصعدة، وأن غالبية القتلى ينتمون إلى المحافظة .

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المندب نيوز

المندب نيوز

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