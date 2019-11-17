الخبر اليمني

مقتل جنديين سعوديين على الحدود مع اليمن

الخبر اليمني الخبر اليمني منذ 3 دقائق
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مقتل جنديين سعوديين على الحدود مع اليمن

│الخبر | وكالات

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، مقتل اثنين من جنودها، على الحدود مع اليمن.
وجاء الإعلان، على هامش “تقديم الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرم، وكيل محافظة جدة اليوم، تعازيه لذوي شهيدي الواجب”.
وكشفت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، عن هوية الجنديين، وهما: فارس سعيد الغامدي، وبدر عيسى السلمي، دون الحديث عن رتبتهما العسكرية.
وقالت الوكالة إنهما “استشهدا في الحد الجنوبي”، المتاخم للحدود اليمنية السعودية.
وتشهد الحدود اليمنية السعودية معارك عنيفة بين الجيش السعودي ومليشيا الحوثي الانقلابية.
ولم تتطرق الوكالة إلى تفاصيل وتوقيت مقتل العسكريين الإثنين.

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