المشهد اليمني

مقتل شابين وإصابة آخر بينهم لاعب رياضي برصاص مسلح في إب

22 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

شهدت محافظة إب، اليوم الأربعاء، جريمة قتل بشعة راح ضحيتها، شابين وإصابة آخر، بينهم لاعب رياضي، دون معرفة الأسباب، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين..

وقالت مصادر محلية، إن مسلح في حي الجامعة، أفرغ رصاصات مسدسه في جسدي شابين أحدهما لاعب نادي إتحاد إب، وأصاب ثالث في مشهد مروّع.

وأوضحت المصادر أن المسلح والذي بدى وكأنه في حالة سكر، فاجأ المتواجدين بشارع الجامعة بإطلاق النار بشكل مباشرعلى المارة، ماأدى إلى مقتل لاعب نادي اتحاد إب ” أحمد الجراني” وشاب آخر يُدعى “عبدالسلام شرهان” وأصيب ثالث، صادف تواجدهم في المكان.

وأشارت المصادر أنه تم القبض على الجاني بعد إفراغ ذخيرته.

وتأتي الحادثة في ظل انتشار واسع لجرائم القتل والسُكر والجرائم الجنائية التي ارتفعت معدلاتها منذ سيطرة الحوثيين على المحافظة قبل خمس سنوات.

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