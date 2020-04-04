اليمن العربي

مقتل شاب في مدينة إب وسط فوضى أمنية

4 أبريل، 2020
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قتل شاب بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية.

وقالت مصادر محلية إن الشاب وائل اسماعيل الميتم، قتل برصاص أحد المسلحين بحارة “المجعارة” بمديرية المشنة بمدينة إب.

وأضافت المصادر أن خلافات بين الضحية وإثنين من المسلحين تطورت حد جريمة القتل.

وبحسب المصادر فقد لاذ الجناة بالفرار عقب الجريمة.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، فوضى أمنية زادت معها حدة الجرائم والقتل اليومية وأعمال النهب والسطو على الممتلكات العامة والخاصة.

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