مقتل شخص بالخطأ برصاص شقيقه في حفل زفاف بالمخادر شمال إب

قتل شخص بمحافظة إب وسط اليمن، برصاص شقيقه أُناء حفلة زفاف شقيقته عن طريق الخطأ.

وقالت مصادر محلية إن شاب قتل برصاص شقيقه بالخطأ أثناء زفاف شقيقتهم بقرية “ظهرة العودي ” بعزلة جبل عُقد بمديرية المخادر شمال محافظة إب.

وأضافت المصادر أنه وأثناء موعد زفة العروسة من منزلها إلى منزل العريس قام شقيقها “عبده حسان الحميري” باطلاق النار لتصيب إحدى الطلقات النارية شقيقه “محمد حسان الحميري” فاردته قتيلا على الفور.

وحولت الحادثة العرس إلى مأتم وحالة من الحزن والبكاء.

يذكر أن عادات إطلاق الأعيرة النارية في حفلات الزفاف زادت حدتها السنوات الأخيرة بمحافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، ومع تلك العادة يسقط العديد من الضحايا في الكثير من مناطق المحافظة.