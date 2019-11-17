الموقع بوست

مقتل شخص برصاص مجهولين وإحراقه داخل سيارته بعدن (صور)

الموقع بوست الموقع بوست منذ 8 دقائق
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مقتل شخص برصاص مجهولين وإحراقه داخل سيارته بعدن (صور)

مقتل شخص برصاص مجهولين وإحراقه داخل سيارته بعدن (صور)

أقدم مسلحون مجهولون اليوم الأحد على قتل أحد المواطنين واضرام النيران في سيارته بعد قتله في خور مكسر بمدينة عدن جنوب اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ “الموقع بوست” إن الشاب علي حسن اعترضه مسلحون مجهولون وقاموا بإطلاق النار عليه وأردوه قتيلا.

وبحسب المصادر فإن المسلحين لم يكتفوا بذلك فقاموا بإحراقه داخل سيارته حتى تفحمت جثته تماما.

ولم يعرف حتى اللحظة السبب الرئيسي خلف هذه الجريمة البشعة .



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