صحيفة الأيام

مقتل شخص وإصابة آخر على خلفية ثأر قبلي في عتق

صحيفة الأيام صحيفة الأيام منذ 9 دقائق
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عتق «الأيام» أحمد الحر

أفادت مصادر أهلية في قرى آل مهدي بمديرية عتق في شبوة بمقتل مواطن وإصابة آخر نتيجة اندلاع اشتباكات قبلية مسلحة، يوم أمس.

وأكدت المصادر مقتل المواطن صدام محسن دبيان الخليفي وإصابة ابن عمه في اشتباكات قبلية بين آل دبيان وآل أحمد بن طالب، نتيجة ثأر قبلي، وأن الاشتباكات استمرت لساعات طويلة.

كما أوضحت المصادر أن اشتباكات عنيفة استخدم فيها الأسلحة الخفيفة دارت في منطقة قرى آل مهدي خليفة جنوب عتق بشبوة، وأن هناك قوات أمنية ووسطاء محليون تدخلوا لتهدئة الوضع، محذرة من أن الوضع ما زال قابلاً للانفجار في أي وقت.

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صحيفة الأيام

صحيفة الأيام

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