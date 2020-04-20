مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في نزاع قبلي ببيحان

توفيَ المواطن حسين عبدالله ناصر لسود الهديبي، متأثراً بإصابته في نزاع قبلي حول أرضية في بيحان بشبوة، نشب بين قبيلته “آل هديب” وقبيلة “آل دهول” يوم أمس.

وأصيب في الاشتباكات المسلحة بين القبيلتين، سعيد بن محسن علي الهديبي وعارف حسين علي الهديبي من قبيلة آل هديب، وعبدربه عبدالله الدهولي من قبيلة “آل دهول”، فيما كان حسين الهديبي قد فارق الحياه متأثراً بإصابته في ساحة المعركة.

وذكرت مصادر لـ«الأيام» أن وساطة قبلية بقيادة وجهاء مديرية بيحان تحركت لإيجاد حلول للمشكلة بالطريقة العرفية القبلية، من خلال إيجاد صلح قبلي لتهدئة المشكلة.​