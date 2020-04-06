مقتل طفل برصاص قناص حوثي في عصيفرة بتعز

قتل طفل وأصيب آخر، الإثنين، برصاص قناص حوثي في مدينة تعز اليمنية، وذلك غداة المجزرة التي ارتكبتها المليشيا الانقلابية في سجن النساء.

وقال مصدر طبي لـ”العين الإخبارية” إن طفلا في العاشرة من العمر قتل برصاص قناص حوثي في حي “عصيفرة”، شمالي مدينة تعز.

وأصاب القناص طفلا آخر يبلغ من العمر 8 سنوات، بجروح خطيرة، وفقا للمصدر.

وجاء الحادث، بعد يوم من مجزرة مروعة ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية باستهداف سجن النساء في تعز، ما أسفر عن مقتل 6 نساء في آخر إحصائية رسمية للضحايا.

ونددت مجموعة من المنظمات الدولية بالجريمة الحوثية، وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الإثنين، إن السجون والسجناء محميون بموجب القانون الدولي الإنساني ولا يجوز استهدافهم.

وفيما أعربت عن أسفها للحادث المأساوي، ذكرت اللجنة أنها على تواصل مع السلطات المختصة لتقييم الوضع الإنساني.

منظمة أطباء بلا حدود الدولية استنكرت هي الأخرى الهجوم على سجن النساء بتعز، وقالت إن هذه الاعتداءات على المواطنين، خاصة الأطفال، وسواء كانت عشوائية أو موجهة، تمثل خروقات غير مبررة للقانون الدولي الإنساني ويجب أن تتوقف في الحال.