عدن تايم

مقتل طفل برصاص قناص حوثي في عصيفرة بتعز

6 أبريل، 2020
0

قتل طفل وأصيب آخر، الإثنين، برصاص قناص حوثي في مدينة تعز اليمنية، وذلك غداة المجزرة التي ارتكبتها المليشيا الانقلابية في سجن النساء.

وقال مصدر طبي لـ”العين الإخبارية” إن طفلا في العاشرة من العمر قتل برصاص قناص حوثي في حي “عصيفرة”، شمالي مدينة تعز.

وأصاب القناص طفلا آخر يبلغ من العمر 8 سنوات، بجروح خطيرة، وفقا للمصدر.

وجاء الحادث، بعد يوم من مجزرة مروعة ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية باستهداف سجن النساء في تعز، ما أسفر عن مقتل 6 نساء في آخر إحصائية رسمية للضحايا.

ونددت مجموعة من المنظمات الدولية بالجريمة الحوثية، وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الإثنين، إن السجون والسجناء محميون بموجب القانون الدولي الإنساني ولا يجوز استهدافهم.

وفيما أعربت عن أسفها للحادث المأساوي، ذكرت اللجنة أنها على تواصل مع السلطات المختصة لتقييم الوضع الإنساني.

منظمة أطباء بلا حدود الدولية استنكرت هي الأخرى الهجوم على سجن النساء بتعز، وقالت إن هذه الاعتداءات على المواطنين، خاصة الأطفال، وسواء كانت عشوائية أو موجهة، تمثل خروقات غير مبررة للقانون الدولي الإنساني ويجب أن تتوقف في الحال.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
بتعز برصاص حوثي طفل عصيفرة في قناص مقتل

إقرا أيضا

Photo of حملة انا متطوع تبدأ مرحلة التعقيم و الرش الرذاذي في عدن

حملة انا متطوع تبدأ مرحلة التعقيم و الرش الرذاذي في عدن

6 أبريل، 2020
Photo of مسؤول اقتصادي يحذر مجاعة كارثية ستضرب اليمن

مسؤول اقتصادي يحذر مجاعة كارثية ستضرب اليمن

6 أبريل، 2020
Photo of بعد قرار اغلاق المطاعم .. هكذا اصبح حال المتنفسات في عدن(صور)

بعد قرار اغلاق المطاعم .. هكذا اصبح حال المتنفسات في عدن(صور)

6 أبريل، 2020
Photo of شاهد اخر احصائيات جائحة كورونا في دول الشرق الاوسط مساء اليوم الاثنين

شاهد اخر احصائيات جائحة كورونا في دول الشرق الاوسط مساء اليوم الاثنين

6 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق