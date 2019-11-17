مقتل عامل محطة وقود واصابة اخرين بسبب تهريب افارقة شرقي مودية

ابين (تحديث نت) خاص



ذكر مصدر محلي بمدينة مودية محافظة أبين أن خلافا وقع بين قبيلة الجعادنة فجر أمس مع أفراد من قبيلة آل مسعود أثناء دخولهم محطة الفريض الواقعة شرقي المدينة بسيارة (دينا) على متنها عدد كبير من الأفارقة.

وأضاف المصدر أن أحد العاملين في محطة البترول، ويدعى بن شداد القميشي، دخل في مشادة مع أفراد الجعادنة بعد أن طلب منهم حل خلافاتهم بعيدا عن المحطة، لكن هذا التدخل أسفر عن مشادة تحولت إلى اشتباك راح ضحيته بن شداد القميشي، وسقوط عدد من الجرحى نقلوا إلى مستشفى المدينة لتلقي العلاج.

إلى ذلك تدخلت وساطات قبلية بين آل مسعود وآل الجعادنة وتم عمل صلح مؤقت بين القبيلتين.