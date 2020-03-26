المشهد اليمني

مقتل ”عبدربه منصور” بغارة جوية لمقاتلات التحالف في مأرب

26 مارس، 2020
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المشهد اليمني

لقي قيادي في مليشيا الحوثي الإنقلابية، مصرعه بغارة لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بمحافظة مأرب (شرقيّ اليمن).

وقالت مصادر ميداينة، إن القيادي الحوثي عبدربه منصور هائل، قتل خلال الساعات الماضية، بغارة جوية في جبهة صرواح(غربي مأرب).

وبحسب المصادر، فإن المدعو عبدربه منصور، قيادي حوثي من أبناء محافظة تعز، وواحد من مشائخ البرح بتعز، وقتل مع مرافقيه في جبهة صرواح بغارة للتحالف العربي.

ويخوض الجيش الوطني معارك عنيفة ومتواصلة في جبهة صرواح غربي مأرب ضد مليشيا الحوثي الإنقلابية، وأسفرت المواجهات عن مقتل العشرات من الحوثيين من بينهم قيادات بارزة في الجمعة.

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