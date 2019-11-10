المشهد العربي

مقتل عشرات الحوثيين في هجوم فاشل للمليشيات بالتحيتا

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 5 دقائق
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شنت مجاميع مسلحة كبيرة تابعة لمليشيا الحوثي مساء أمس الأحد، هجوماً واسعاً على مواقع القوات المشتركة بمدينة التحيتا جنوب محافظة الحديدة.

وتمكنت القوات المشتركة من التصدي للمجاميع المسلحة وكسر الهجوم بكل بسالة وحزم وقوة.

وتكبدت المليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح، حيث لقي العشرات منهم مصرعهم وجرح عدد كبير أيضاً.

يشار إلى أن المليشيات الحوثية شنت هجمات واسعة خلال الساعات الماضية على مواقع ومناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة.

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