مقتل قائد لواء حوثي في معارك الجوف (الاسم + الصورة)

لقي قيادي حوثي بارز، مصرعه في المعارك الدائرة بمحافظة الجوف (شمالي اليمن)، بين قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، وبين مليشيا الحوثي الإنقلابية.

وأكدت مصادر ميدانية، مصرع القيادي الحوثي العميد/ قايد علي أحمد العراط، المكنى “أبورعد” قائد اللواء 11 حرس حدود في معارك الجوف.

وفي وقت ستبق، أعلن الجيش الوطني، مصرع وإصابة العشرات من المليشيات الحوثية وأسر عدد من عناصرها وتدمير وإحراق آليات ومعدات قتالية، كما مكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة خلال الساعات القليلة الماضية، من تحرير سلسلة جبلية شرقي مدينة الحزم مركز محافظة الجوف.

وقال القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي، إن أبطال الجيش الوطني اقتحموا صباح اليوم سلسلة جبال دحيظة شرق منطقة بير المزاريق شرق مدينة الحزم، مشيرا إلى أن ذلك جاء في عملية عسكرية نوعية وناجحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وأسرى في صفوف المليشيات.

وأضاف في تصريح للمركز الإعلامي، أن أبطال الجيشن مسنودين برجال المقاومة الشعبية استعادوا كل العتاد والأسلحة التي كانت بحوزة المليشيات الحوثية في تلك المواقع، ومن ضمنها عيارات ومعدات وأسلحة وذخائر أخرى متنوعة.. مشيدا بالإحترافية القتالية العالية التي يتمتع بها أبطال الجيش الوطني.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تمكنت أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة من السيطرة على مناطق واسعة وحاكمة شرقي مدينة الحزم، وسط انهيار تام في صفوف مليشيات الحوثي والتي خسرت المئات من عناصرها.