المشهد اليمني

مقتل قيادي بارز في المليشيات بجبهة ”الحازمية” ونجل محافظ البيضاء الحوثي أسير بيد الجيش الوطني (تفاصيل)

13 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

لقي قيادي بارز في مليشيا الحوثي الإنقلابية، مصرعه في جبهة “الحازمية” بمحافظة البيضاء (وسط اليمن)، برصاص الجيش الوطني الذي تمكن من أسر نجل محافظ البيضاء المعين من قبل الحوثيين بعد إصابته.

وذكر المركز الاعلامي لجبهة “الحازمية”، أن الجيش الوطني تمكن من أسر مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي، مؤكدا أن من بين الاسرى نجل محافظ البيضاء المعين من قبل الحوثيين ويدعى فارس علي محمد المنصوري،وابن اخته، في منطقة المشرع وغنيمة سيارة نوع “هايلوكس” كانو على متنها بعد ان اضلو الطريق وكانو في طريقهم الى مكيراس.

وأكد المركز الإعلامي، مصرع قائد الكتيبة الثامنة بالمنطقة العسكرية الرابعة التابعة لمليشيا الحوثي، النقيب نعيم ناصر الجوف وأصابه نجل محافظ المنصور اثناء العملية.

وتشهد محافظة البيضاء مواجهات عنيفة ومتواصلة للأسبوع الثاني على التوالي، بعد ان اطلاق الجيش الوطني عملية عسكرية لتحرير المحافظة من مليشيا الحوثي الإنقلابية، وتمكن من خلالها من تحرير مواقع واسعة وقتل وجرح العشرات من الحوثيين.

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