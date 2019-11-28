مقتل قيادي رفيع لدى كتائب أبو العباس مع مرافقية ..تفاصيل





توفي قائد جبهة الكدحة وثلاثة من مرافيقه وأصيب خمسة آخرون، في حادث مروري، صباح اليوم الأربعاء، في مديرية المعافر جنوبي محافظة تعز وسط اليمن.

وقال مصدر عسكري، إن النقيب أبكر سيف فارع قائد جبهة الكدحة وثلاثة من مرافقيه فارقوا الحياة، وأصيب خمسة آخرون، بحادثة انقلاب طقم عسكري، اليوم الأربعاء، في منطقة الكاذبة بمديرية المعافر.

يشار إلى أن النقيب أبكر وبقية الضحايا مجندون ضمن قوات كتائب أبو العباس المنضوية في إطار اللواء 35 مدرع، ويتمركزون في جبهة الكدحة منذ أكثر من عام.

وأتت حادثة مقتل النقيب أبكر فارع ومرافقيه تزامناً مع تجدد المواجهات بين الجيش الوطني ممثلاً بقوات كتائب أبو العباس ومليشيات الحوثي في جبهة الكدحة بمديرية المعافر.