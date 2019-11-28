التغيير نت

مقتل قيادي رفيع لدى كتائب أبو العباس مع مرافقية ..تفاصيل

التغيير نت التغيير نت منذ 23 دقيقة
1 أقل من دقيقة


توفي قائد جبهة الكدحة وثلاثة من مرافيقه وأصيب خمسة آخرون، في حادث مروري، صباح اليوم الأربعاء، في مديرية المعافر جنوبي محافظة تعز وسط اليمن.

وقال مصدر عسكري، إن النقيب أبكر سيف فارع قائد جبهة الكدحة وثلاثة من مرافقيه فارقوا الحياة، وأصيب خمسة آخرون، بحادثة انقلاب طقم عسكري، اليوم الأربعاء، في منطقة الكاذبة بمديرية المعافر.

يشار إلى أن النقيب أبكر وبقية الضحايا مجندون ضمن قوات كتائب أبو العباس المنضوية في إطار اللواء 35 مدرع، ويتمركزون في جبهة الكدحة منذ أكثر من عام.

وأتت حادثة مقتل النقيب أبكر فارع ومرافقيه تزامناً مع تجدد المواجهات بين الجيش الوطني ممثلاً بقوات كتائب أبو العباس ومليشيات الحوثي في جبهة الكدحة بمديرية المعافر.

تطبيق اخبار اليمن
الوسوم
أبو العباس تفاصيل رفيع قيادي كتائب لدى مرافقية مع مقتل
التغيير نت

التغيير نت

مقالات ذات صلة

Photo of باحث عماني ينشر اتفاق مكون من 14 بند لإنهاء الحرب في اليمن

باحث عماني ينشر اتفاق مكون من 14 بند لإنهاء الحرب في اليمن

منذ ساعة واحدة
Photo of آخر تطورات قضية نجل علي صالح ..تفاصيل

آخر تطورات قضية نجل علي صالح ..تفاصيل

منذ ساعتين
Photo of وقفة احتجاجية في تعز لهذ السبب وصدور بيان يهاجم بشدة سلطات تعز ..تفاصيل

وقفة احتجاجية في تعز لهذ السبب وصدور بيان يهاجم بشدة سلطات تعز ..تفاصيل

منذ 3 ساعات
Photo of تحذير هام من التعاطي والتعامل مع احد الشخصيات في عدن..تفاصيل

تحذير هام من التعاطي والتعامل مع احد الشخصيات في عدن..تفاصيل

منذ 4 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق