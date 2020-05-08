اليمن العربي

مقتل مستشار قائد مليشيا الحوثي في اشتباكات قرب مأرب

8 مايو، 2020
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أعلنت ميليشيا الحوثى اليوم الخميس، مقتل القيادى محمد الحمران فى اشتباكات قرب مأرب، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية.

يشار إلى أن القيادى محمد الحمران كان مستشارا لعبد الملك الحوثي ومقربا منه.

وعلى صعيد آخر، أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، عن حزنها للوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في صنعاء وعدن، وبينهم لاجئون، وكتب الحساب الرسمي لمفوضية اللاجئين على “تويتر”: “نعرب عن حزننا للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في صنعاء وعدن، وبينهم لاجئون، والمنظمات الإنسانية تحتاج للموارد لمساعدة السلطات والمجتمع في الوقاية، وحزم النظافة والمبالغ النقدية والخدمات الصحية التي نقدمها للاجئين والنازحين داخل اليمن جميعها مساعدات حيوية”.

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