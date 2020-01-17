مقتل مهاجر يمني طعنا في مخيم للاجئين باليونان

أعلنت مصادر في الشرطة اليونانية اليوم الجمعة، أن مهاجرا يمنياً يبلغ من العمر 20 عاماً، لقي حتفه متأثراً بجراح أصيب بها بعد تعرضه للطعن في مخيم موريا على جزيرة ليسبوس اليونانية.

ووفقاً للمصادر ذاتها، وقعت الحادثة مساء الخميس 16 كانون الثاني / يناير الجاري، وتم نقل المهاجر إلى مستشفى في الجزيرة، ولكنه فارق الحياة متأثراً بجراحه.

وفي سبتمبر الماضي توفي بطل اليمن في لعبة “الكونغ فو” هلال الحاج الخميس، إثر غرق قارب كان يقله، إلى إسبانيا، أثناء محاولته الهجرة غير الشرعية، عبر المغرب.