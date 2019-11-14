المشهد العربي

مقتل مواطن داخل شقته في المعلا

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ دقيقتين
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عثرت ربة منزل على زوجها، بالعقد الثالث من عمره، مساء أمس الخميس، مقتولا، داخل شقته في المعلا.

وقال شاهد عيان أنهم عثروا على المواطن جلال خالد اسماعيل كور، مقتولا بشقته بعمارة القناعة في شارع المعلا الرئيسي.

وأضاف أن القاتل تسلل إلى شقة القتيل، الكائنة في الدور الخامس، وباغته بعدّة ضربات بساطور على رأسه حتى فارق الحياة.

وكشف أنه عند رجوع زوجة القتيل إلى بيتها بعد زيارة إلى أهلها، فوجئت بأن باب الشقة مفتوح، وبدخولها مع أولادها عثروا على والدهم مقتول وسط بركة من الدماء، وتلفيات في الشقة.

وبحضور الأجهزة الأمنية، أفادت الزوجة، أنها وقبل مغادرتها للشفة تركت زوجها: “كان مخزن مع واحد شريكه بالتجارة”.

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المعلا داخل شقته في مقتل مواطن

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