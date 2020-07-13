صحيفة الأيام

مقتل مواطن في سوق عام بعتق

13 يوليو، 2020
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أفاد مصدر محلي بعتق بمقتل شخص في سوق الخضار بعتق في شبوة على يد مسلحين.

وحسب شهود دعيان، فإن مسلحين قبليين أطلقوا النار علي المواطن ياسر البجري بن معيض الخليفي، من أهالي منطقة الجشم بعتق، ما أدى لمقتله على الفور.

واندلعت عقب حادثة القتل اشتباكات مسلحة عنيفة في منطقة الكريبية القريبة من عتق بين قبيلة آل معيض التي ينتمي القتيل إليها، وآل شامت، من قبائل خليفة.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات المسلحة استمرت بين الطرفين لساعات، استخدم فيها مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين قبيلة آل معيض وآل شامت، قبل أن تتدخل قوة عسكرية وشخصيات اجتماعية بوساطات من أجل التهدئة، وتم الاتفاق على التهدئة ووقف الأعمال العدائية بصلح يستمر لمدة 9 أيام.

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