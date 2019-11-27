كريتر سكاي

مقتل نازح بطريقة بشعة برصاص امن الضالع(صور)

كريتر سكاي كريتر سكاي منذ 13 دقيقة
1 أقل من دقيقة
مقتل نازح بطريقة بشعة برصاص امن الضالع(صور)
(كريتر سكاي)خاص:

لقي نازح مصرعه ظهر يوم الاحد الماضي برصاص امن الضالع .

وقال مواطنون لكريتر سكاي:ان جريمة بشعة ارتكبها افراد من امن الضالع حيث قاموا بقتل احد المهمشين ويدعى متعب علي قائد يقيم بمخيم النازحين بمنطقة سهدة بقعطبة على خلفية خلاف عائلي.

واضافوا:حيث اطلقوا عليه افراد من امن الضالع الرصاص واصيب في الفخذ والقدم واسعف الى المستشفى ثم اسعف الى عدن بسبب النزيف الحاد ولكنه فارق الحياة.

واختتموا:والقضية التي بسببها اعتدى عليه هؤلاء الأفراد قضية شخصية عبارة عن خلاف عائلي.

تطبيق اخبار اليمن
الوسوم
الضالعصور امن برصاص بشعة بطريقة مقتل نازح
كريتر سكاي

كريتر سكاي

مقالات ذات صلة

Photo of بالصور..تعرض سيارات النظافة بالتواهي للاعتداء من قبل عاملين

بالصور..تعرض سيارات النظافة بالتواهي للاعتداء من قبل عاملين

منذ ساعة واحدة
Photo of قوات أمنية تتدخل لفض اشتباكات قبلية في شبوة

قوات أمنية تتدخل لفض اشتباكات قبلية في شبوة

منذ ساعتين
Photo of يمنية مرشحة لأرفع جائزة لحقوق الانسان

يمنية مرشحة لأرفع جائزة لحقوق الانسان

منذ 4 ساعات
Photo of امن تبن يقبض على قاتل الشاب رواد هواش ناشر

امن تبن يقبض على قاتل الشاب رواد هواش ناشر

منذ 4 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق