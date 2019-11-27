مقتل نازح بطريقة بشعة برصاص امن الضالع(صور)

لقي نازح مصرعه ظهر يوم الاحد الماضي برصاص امن الضالع .

وقال مواطنون لكريتر سكاي:ان جريمة بشعة ارتكبها افراد من امن الضالع حيث قاموا بقتل احد المهمشين ويدعى متعب علي قائد يقيم بمخيم النازحين بمنطقة سهدة بقعطبة على خلفية خلاف عائلي.

واضافوا:حيث اطلقوا عليه افراد من امن الضالع الرصاص واصيب في الفخذ والقدم واسعف الى المستشفى ثم اسعف الى عدن بسبب النزيف الحاد ولكنه فارق الحياة.

واختتموا:والقضية التي بسببها اعتدى عليه هؤلاء الأفراد قضية شخصية عبارة عن خلاف عائلي.