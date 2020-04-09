مقتل نجل عضو برلماني في إب ومواجهات مسلحة عقب الحادثة أودت بحياة طفلة

قًتل مساء اليوم الخميس، نجل عضو برلماني بمحافظة إب “وسط البلاد”، وطفلة برصاص مسلحين، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة.

وقالت مصادر محلية إن الشاب “نصر محمد عبدالله الجبري” قُتل برصاص مسلح في منطقة “سوق الجبري” بمثلث المواصلات جنوب مدينة إب ولاذ الجاني بالفرار.

وبحسب المصادر فإن الجاني يدعى “يعقوب الجحدري” ويعمل بائع قات.

وتحدثت المصادر عن هجوم لمسلحين من بيت الجبري على منطقة “المشاعبة” بمنطقة ميتم شرق إب، والتي يعتقد أن الجاني فر إليها وتبادلوا إطلاق النار مع مسلحين من بيت الجحدري.

وأفادت المصادر أن طفلة قتلت بمنطقة المشاعبة جراء الإشتباكات المسلحة بين الطرفين.