مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين بينهم قيادات كبيرة في جبهات الجوف ومأرب والبيضاء (أسماء)

قتل وأصيب العشرات من الحوثيين خلال المواجهات الدامية التي تشهدها صفوف المقاتلين الحوثيين فى جبهات مأرب والجوف والبيضاء .

وقالت مصادر طبية ” للمشهد اليمني” اليوم الثلاثاء، أن غضب شعبي عارم في صفوف الأهالي وخاصة أقارب القتلى الحوثيين بعد التغرير بعدد من أبنائهم من هول المنظر بعد الوصول إلى المستشفيات لأخذ جثث قتلاهم المتناثرة .

وأضافت المصادر أن العديد من الأهالي اوضحوا أن الحوثيين أخذوا أبنائهم عنوة دون أي موافقة لهم بينما كان في السابق لا يسمح لأي شاب بالانضمام إلى الجيش إلا بعد موافقة ولي أمره .

وأكدت المصادر أن المليشيا الحوثية قامت بأكبر عملية اختطاف للشباب والتغرير بهم وقتلهم فى حرب عبثية، لم تشهدها اليمن من قبل سوف يتم تدريسها للأجيال القادمة، لكشف إجرام ودموية المليشيا الحوثية .

هذا وتلقت المليشيا الحوثية ضربة قاصمة وخاصة بعد مصرع القيادي الحوثي نعيم ناصر الرطب الجوفي قائد الكتيبة الثامنة بالمنطقة العسكرية الرابعة التابعة للمليشيا، وإصابة نجل محافظ البيضاء المعين من المليشيا وغير المعترف به على محمد المنصوري وإصابة إبن بنته فارس المنصوري بجروح خطيرة في محافظة البيضاء، والتي تصفها المليشيا الحوثية بالثقب الأسود والذي ابتلع العديد من الحوثيين .

ولقي القيادي المتحوث حسين عبد الباري الطالبي، مصرعه ويعد الطالبي ابن وكيل وزاراة الداخلية التابع للحوثيين، والغير معترف بها لشؤون الموارد البشرية والمالية ويعد من أكبر الداعمين للمليشيا .

كما لقي القيادي السلالي محمد الشامي، والمكنى أبو هجوم، والقيادي السلالي أيضا المؤيد المكنى أبو نصر الله، مصرعهما مع العشرات من مرافقيهما، والذين مازالت جثثهم عالقة في أحد الجبال في جبهة صرواح الشموخ والبطولة غرب محافظة مأرب .

وتلقى زعيم الحوثيين ضربة موجعة بعد نباء مقتل القيادي الحوثي الكبير حسن عبد الله الجرادي والعشرات من أفراد كتيبته في الجوف، والتي فتحت ابوبها لاستدراج الحوثيين ودفنهم في صحاريها القاحلة، والتي لا تقبل العبودية بشموخ رجالها .

واعترفت المليشيا الحوثية بمصرع العشرات من الحوثيين بينما مازالت تتكتم عن البقية وتدفن بعضهم في جنح الليل حتى لاتنهار الجبهة الداخلية ومن بين هؤلاء القتلى المعترف بهم :

– اسامة علي الجاكي

-علي محمد علي حسين (طفل)

– يونس صغير الملاهي

– يحيى صالح صالح ناصر

– المشرف مصطفى منصور محمد أحمد المنصور والذي يعد الثاني من إخوانه، ومازالت المليشيا تستدرج البقية لقتلهم

– يوسف قائد محمد البندوري

– أسامة علي غالب .