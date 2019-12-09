مقتل وإصابة شخصين في خلاف حول تحصيل ضرائب القات بالدريهمي

@ الدريهمي/ المخا، نيوزيمن، خاص:

الحديدة

2019-12-09 20:11:42

قُتل مواطن وأصيب آخر في إطلاق نار بين مجموعتين على صلة بتحصيل ضرائب القات في سوق الطائف جنوب مديرية الدريهمي التابعة لمحافظة الحديدة.

وأفاد مصدر محلي، أن خلافا نشب بين مجموعتين تدعي كل منها أحقيتها في تحصيل ضرائب القات وضرائب المحلات التجارية في سوق الطائف تطور إلى إطلاق نار متبادل.

وأضاف المصدر، إن شخصا يعمل في محل لبيع العصائر قتل في الحال بعد اختراق إحدى الطلقات جسده، فيما أصيب شخص آخر بجروح.

وينتمي القتيل، الذي لم يعرف اسمه، إلى مدينة الدريهمي التي فر منها العام الماضي خشية أن يطاله بطش مليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن.

كما لم تتوفر أي معلومات إضافية حول هوية الشخص المصاب ومدى خطورة الإصابة التي تعرض لها.