نيوز يمن

مقتل وإصابة شخصين في خلاف حول تحصيل ضرائب القات بالدريهمي

10 ديسمبر، 2019
0

@ الدريهمي/ المخا، نيوزيمن، خاص:
الحديدة

2019-12-09 20:11:42

قُتل مواطن وأصيب آخر في إطلاق نار بين مجموعتين على صلة بتحصيل ضرائب القات في سوق الطائف جنوب مديرية الدريهمي التابعة لمحافظة الحديدة.

وأفاد مصدر محلي، أن خلافا نشب بين مجموعتين تدعي كل منها أحقيتها في تحصيل ضرائب القات وضرائب المحلات التجارية في سوق الطائف تطور إلى إطلاق نار متبادل.

وأضاف المصدر، إن شخصا يعمل في محل لبيع العصائر قتل في الحال بعد اختراق إحدى الطلقات جسده، فيما أصيب شخص آخر بجروح.

وينتمي القتيل، الذي لم يعرف اسمه، إلى مدينة الدريهمي التي فر منها العام الماضي خشية أن يطاله بطش مليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن.

كما لم تتوفر أي معلومات إضافية حول هوية الشخص المصاب ومدى خطورة الإصابة التي تعرض لها.

أخبار ذات صلة

الوسوم
القات بالدريهمي تحصيل حول خلاف شخصين ضرائب في مقتل وإصابة

إقرا أيضا

Photo of القصف المدفعي العنيف يستهدف المناطق الساحلية في جنوب الحديدة

القصف المدفعي العنيف يستهدف المناطق الساحلية في جنوب الحديدة

10 ديسمبر، 2019
Photo of اغتيال “اللواء” بعد “العميد”.. احتفالات (وقحة) على دَم عدنان الحمادي

اغتيال “اللواء” بعد “العميد”.. احتفالات (وقحة) على دَم عدنان الحمادي

10 ديسمبر، 2019
Photo of عام على استوكهولم.. متحدث: الأمم المتحدة والحوثيون طرف واحد في الحديدة

عام على استوكهولم.. متحدث: الأمم المتحدة والحوثيون طرف واحد في الحديدة

10 ديسمبر، 2019
Photo of الحمادي مواصلاً ذكريات النّضال: هكذا أسقطت المطار بعد هروبي منه

الحمادي مواصلاً ذكريات النّضال: هكذا أسقطت المطار بعد هروبي منه

10 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق