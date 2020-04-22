مقتل وإصابة عشرات العناصر الحوثية بجبهة طور الباحة

سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مليشيا الحوثي اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع القوات الجنوبية في جبهة طورالباحة.

ووقعت اشتباكات عنيفة بين القوات الجنوبية ممثلة بقوات اللواء الرابع حزم ومليشيا الحوثي في قطاعات الضباب والهجمة والعذير.

واستشهد خلال المواجهات التي استمرت 4 ساعات، اثنين من أفراد القوات الجنوبية هما تيمور عصام النوبي وأنيس محمد علي التبيني.

وتزامنت تلك المواجهات مع تعزيزات استقدمتها مليشيا الحوثي إلى تلك الجبهة.