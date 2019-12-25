اليمن العربي

مقتل وإصابة 20 حوثيا بقصف للجيش في منبه بصعدة

25 ديسمبر، 2019
0

قتل وأصيب 20 من عناصر مليشيات الحوثي جراء قصف القوات الحكومية على موقع لتجمع المليشيات في مديرية منبه بمحافظة صعدة معقل الحوثيين.

 

وأكد مصدر عسكري أن القوات الحكومية قصفت بالمدفعية موقع تجمع المليشيات في منطقة الرقو، القريبة من سوق منبه الرئيسي بعد معلومات استخباراتية أكدت وصول عشرات العناصر الحوثية بينهم مرتزقة افارقة الى منطقة الرقو استعدادا لتوزيعهم على جبهات القتال في صعدة.

 

 وأضاف المصدر أن مدفعية القوات الحكومية تمكنت من إصابة اهدافها بدقة مما اسفر عن مصرع خمسة واصابة 15 فيما لاذ الباقون بالفرار

أخبار ذات صلة

الوسوم
بصعدة بقصف حوثيا في للجيش مقتل منبه وإصابة

إقرا أيضا

Photo of مقتل 14 شخصا خلال مواجهات بين الجيش ومسلحين قبليين في الجوف

مقتل 14 شخصا خلال مواجهات بين الجيش ومسلحين قبليين في الجوف

25 ديسمبر، 2019
Photo of البدء بحملة التحصين الموسع ضد شلل الأطفال في مأرب

البدء بحملة التحصين الموسع ضد شلل الأطفال في مأرب

25 ديسمبر، 2019
Photo of دولتان أوروبيتان تطلبان من رعاياهما العاملين مع الأمم المتحدة مغادرة اليمن

دولتان أوروبيتان تطلبان من رعاياهما العاملين مع الأمم المتحدة مغادرة اليمن

25 ديسمبر، 2019
Photo of قائد معسكر الشعب في عدن ينفي مزاعم إيقاف مرتبات الحزام الأمني

قائد معسكر الشعب في عدن ينفي مزاعم إيقاف مرتبات الحزام الأمني

25 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق