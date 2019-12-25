مقتل وإصابة 20 حوثيا بقصف للجيش في منبه بصعدة

قتل وأصيب 20 من عناصر مليشيات الحوثي جراء قصف القوات الحكومية على موقع لتجمع المليشيات في مديرية منبه بمحافظة صعدة معقل الحوثيين.

وأكد مصدر عسكري أن القوات الحكومية قصفت بالمدفعية موقع تجمع المليشيات في منطقة الرقو، القريبة من سوق منبه الرئيسي بعد معلومات استخباراتية أكدت وصول عشرات العناصر الحوثية بينهم مرتزقة افارقة الى منطقة الرقو استعدادا لتوزيعهم على جبهات القتال في صعدة.

وأضاف المصدر أن مدفعية القوات الحكومية تمكنت من إصابة اهدافها بدقة مما اسفر عن مصرع خمسة واصابة 15 فيما لاذ الباقون بالفرار