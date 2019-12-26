مأرب برس

مقتل 15حوثيا في صعدة من قبل الجيش اليمني

26 ديسمبر، 2019
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أعلن الجيش اليمني، الأربعاء، مقتل 15 مسلحا من جماعة “الحوثيين”، في غارات لطيران التحالف العربي على محافظة صعدة، شمالي البلاد.

وقال موقع “26 سبتمبر” التابع للجيش، إن طيران التحالف العربي استهدف بغارات تجمعات للحوثيين في مديرية كتاف، شرق صعدة، ما أدى إلى مقتل 15 من عناصرهم، وجرح آخرين (لم يحدد عددهم).

وأضاف “كما قصفت مدفعية الجيش الوطني، مواقع للحوثيين في المديرية ذاتها، وأوقعت خسائر في الأرواح والمعدات”. ولم يتسن للأناضول، الحصول على تعقيب فوري من الحوثيين، حول ما أورده الموقع التابع الجيش اليمني. وتشهد عدد من مديريات محافظة صعدة، مواجهات عسكرية بين القوات الحكومية والحوثيين، وتتركز بشكل أكبر في كتاف وباقم، كبرى مديريات المحافظة “معقل الجماعة”، وبإسناد من طائرات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

 

ومنذ 2015، تقود السعودية والإمارات تحالفا عربيا ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014

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