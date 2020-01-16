الضالع «الأيام» طارق القحطاني

اندلعت معارك شرسة وعنيفة أمس الأول غرب قعطبة في الضالع بين القوات الجنوبية والحوثيين، إثر محاولة الحوثيين الزحف باتجاه المواقع الجنوبية تحت غطاء ناري كثيف من مواقعهم المتأخرة في تباب النبيجات والحساس.

وفي وسط احتدام المواجهات العنيفة بين الطرفين حاولت مجاميع حوثية التقدم عبر شعب الماء في اتجاه مواقع المقاومة الجنوبية الواقعة في حبيل الكلب ووسط مواقع حبيل العابدي التي خسرها الحوثي في معارك فجر الأحد الماضي.

وفي تكتيك عسكري متبع في مواجهة حرب العصابات خففت المقاومة الجنوبية من كثافة نيرانها، حتى استدرجت المجاميع الحوثية المتسللة إلى الأطراف الشرقية لشعب الماء لتصبح فريسة سهلة أمام رصاص أسلحتها، لتعاود من جديد رشقها بالنيران بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة من مواقعها في حبيل الكلب ووسط حبيل العبدي ومساندتها أيضاً من مواقع تبة عثمان الواقعة بالقرب من مدينة الفاخر، لتيتكبد الحوثيون أكثر من 15 قتيلا وأكثر من 20 جريحا.

مقتل 16 وجرح 30 من قوات الحوثي بمعارك في جبهة الفاخر

وأكد مصدر عسكري مطلع أنه حتى ظهر أمس لازالت هناك أكثر من 6 جثث تابعة للحوثيين مرمية في وسط شعب الماء المحاذي لمواقع المقاومة الجنوبية في حبيل الكلب.

وعاودت القوات الحوثية هجومها على مواقع تبة عثمان وتبة مرخزة الواقعة جنوب الفاخر تحت تغطية نارية مكثفة من مواقعها من جانب منزل الشيخ الشرجي وتباب دبلة الواقعة غرب مدينة الفاخر، وكذلك من مثلث بيت الشرجي، محاولة التقدم إلى وسط سوق مدينة الفاخر متجهة نحو موقعي تبة عثمان وتبة مرخزة، لتتبع المقاومة الجنوبية نفس التكتيك السابق الذي على إثره أفشل الهجوم الأول نحو حبيل الكلب وحبيل العبدي.

وقد قدر مصدر عسكري قتلى وجرحى القوات الحوثية، إثر الهجومين بقرابة 16 قتيلا و30 جريحا.