مقتل 5 سجينات وإصابة 9 نساء في قصف حوثي على قسم النساء في السجن المركزي بتعز

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قُتلنّ واصبنّ اربع عشرة سجينة في قصف صاروخي شنته مليشيات الحوثي،عصر اليوم الأحد، استهدف السجن المركزي غربي مدينة تعز جنوب غرب اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مليشيات الحوثي استهدفت بصاروخ كاتيوشا السجن المركزي الواقع بداية خط منطقة الضباب غربي مدينة تعز.

وبحسب المصادر، سقط الصاروخ الحوثي على قسم النساء في السجن، وأدى انفجاره إلى مقتل “5” سجينات واصابة “9” اخريات بجروح بليغة، وفقاً لحصيلة أولية.

وكثفت مليشيات الحوثي قصفها بقذائف الهاون خلال الساعات الماضية على الأحياء السكنية والمنشآت العامة والخاصة شمال وغرب مدينة تعز.