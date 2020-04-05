الخبر اليمني

مقتل 5 سجينات وإصابة 9 نساء في قصف حوثي على قسم النساء في السجن المركزي بتعز

5 أبريل، 2020
0
مقتل 5 سجينات وإصابة 9 نساء في قصف حوثي على قسم النساء في السجن المركزي بتعز

│الخبر | متابعات

قُتلنّ واصبنّ اربع عشرة سجينة في قصف صاروخي شنته مليشيات الحوثي،عصر اليوم الأحد، استهدف السجن المركزي غربي مدينة تعز جنوب غرب اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مليشيات الحوثي استهدفت بصاروخ كاتيوشا السجن المركزي الواقع بداية خط منطقة الضباب غربي مدينة تعز.
وبحسب المصادر، سقط الصاروخ الحوثي على قسم النساء في السجن، وأدى انفجاره إلى مقتل “5” سجينات واصابة “9” اخريات بجروح بليغة، وفقاً لحصيلة أولية.
وكثفت مليشيات الحوثي قصفها بقذائف الهاون خلال الساعات الماضية على الأحياء السكنية والمنشآت العامة والخاصة شمال وغرب مدينة تعز.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
السجن المركزي النساء بتعز حوثي سجينات على في قسم قصف مقتل نساء وإصابة

إقرا أيضا

Photo of هل قتلَ طارق صالح قاتل عمه ؟ الصوفي يوضح

هل قتلَ طارق صالح قاتل عمه ؟ الصوفي يوضح

5 أبريل، 2020
Photo of مقتل قائد اللواء 310 في معارك مع الحوثيين في صرواح غرب مأرب

مقتل قائد اللواء 310 في معارك مع الحوثيين في صرواح غرب مأرب

5 أبريل، 2020
Photo of مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني باليمن تمدد تعليق عملها

مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني باليمن تمدد تعليق عملها

5 أبريل، 2020
Photo of عاجل | إستهداف موكبا للقوات السعودية بعدن

عاجل | إستهداف موكبا للقوات السعودية بعدن

4 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق