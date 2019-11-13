مقتل 7 عسكريين يمنيين بصاروخ حوثي على القيادة المشتركة بمأرب

قُتل 7 عسكريين يمنيين على الأقل، بينهم ضابط برتبة عميد وجرح عشرات آخرون، اليوم الأربعاء، في قصف صاروخي من ميليشيات الحوثي استهدف معسكر “صحن الجن” ومقر قيادات القوات المشتركة في مدينة مأرب (شرق اليمن).

وأوضحت مصادر عسكرية لقناتي “العربية” و”الحدث” أن ميليشيات الحوثي من أطلقت، من مواقع تمركزها في جبل هيلان غرب مأرب، صاروخين من نوع “أورغان” أطلقتهما، فسقط أحدهما عند المدخل الرئيس للمعسكر في حين سقط الصاروخ الثاني بالقرب من مبنى مقر قيادة القوات المشتركة.

وأضاف المصدر العسكري أن القصف الصاروخي تزامن مع تحليق طائرتين مسيرتين حوثيتين شوهدتا في سماء المنطقة المستهدفة.

وأوضح المصدر أن المحصلة الأولية للهجوم بلغت 7 قتلى، بينهم العميد ركن عبد الرقيب الصيادي، قائد معسكر الثنية، بالإضافة لعشرات الجرحى.