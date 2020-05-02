صحيفة الأيام

مقتل 7 مسلحين قبليين بشبوة في نزاع على مياه السيول

2 مايو، 2020
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لقي سبعة مسلحين قبليين مصرعهم في مديرية عسيلان بشبوة، صباح يوم أمس، إثر نزاع مسلح حول السيول التي خلفتها الأمطار الغزيرة في بلاد الخسف السفلى بالمديرية.

وذكرت مصادر محلية لـ«الأيام» أن مواجهات مسلحة عنيفة نشبت بين آل طلان وآل دهشل التابعة لقبائل بلحارث حول السيول، أدت إلى مقتل سبعة مسلحين قبليين من الجانبين.

وحسب المصادر، فإن قبيلة آل طلان خسرت عوض أحمد طلان الحارثي وأربعة من أولاده هم: محمد ومثنى وناجي وتركي، مقابل اثنين من آل دهشل وهم: علي بن أحمد دهشل وناجي بلخير، فيما لا يزال عدد القتلى والجرحى مرشحاً للتصاعد في ظل تأهب القبيلتين لخوض جولة أخرى من المواجهة.

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