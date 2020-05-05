المشهد العربي

 مقدمة من الانتقالي..50 بدلة واقية لمستشفى ابن سيناء بحضرموت

5 مايو، 2020
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 ناقش اجتماع عقد أمس الإثنين، بحضرموت،احتياجات مستشفى ابن سيناء، من الدعم المقدم من المجلس الانتقالي الجنوبي للمرافق الصحية بالمحافظة.

ووافق الاجتماع الذي ضم لجنة مكافحة وباء كورونا، التي شكلتها القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة والمدير العام لهيئة مستشفى ابن سيناء، على الإسراع في تقديم مستلزمات حماية الكوادر الطبية و الصحية.

ووجهت اللجنة بتسليم مستشفى ابن سيناء   50 بدلة حماية متكاملة ، تسلمها مدير المستشفى عند نهاية الاجتماع .

يذكر أن الدعم الذي وجه به الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي لمرافق حضرموت الصحية يتضمن معدات ، وأسرة ، وبدلات وقاية للكوادر الصحية ، ومواد تطهير وتعقيم .

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ابن الانتقالي50 بحضرموت بدلة سيناء لمستشفى مقدمة من واقية

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