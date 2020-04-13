نيوز يمن

مقذوف ألعاب نارية بيد “جمال” في عرس “هائل” بالجراحي قنبلة جوية في القناة الحوثية!

13 أبريل، 2020
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@ الجراحي/الحديدة، نيوزيمن، خاص:
الحديدة

2020-04-13 10:18:28

انفجر مقذوف ألعاب نارية بيد مواطن، مساء السبت 11 أبريل/نيسان 2020م، وأصيب بجروح أثناء مواكبته زفة عرس أحد جيرانه في مديرية الجراحي جنوب محافظة الحديدة.

وفيما تأكد أن مقذوف ألعاب نارية خلال زفة عرس تسبب في إصابة شخص واحد، زعمت مليشيات الحوثي عبر قناتها “انفجارا بقنبلة من مخلفات العدوان”، في الوقت الذي زرعت معظم مناطق الحديدة بالألغام والعبوات المتفجرة وتواصل حصد أرواح الضحايا من النساء والأطفال والمزارعين والمشاة على السواء.

وقالت مصادر مقربة لنيوزيمن: إن المواطن جمال إبراهيم بزاز، البالغ من العمر 30 عاماً، انفجر به مقذوف من الألعاب النارية التي تستخدم للمناسبات لجمالية ألوانها والتي تصدح ضجيجاً أثناء انفجارها بالجو.

وأوضحت المصادر، أن جمال، أصيب بجروح، جراء ذلك أثناء مشاركته في موكب عرائسي مع جاره العريس “هائل يحيى” أحد أبناء قريته في منطقة “بني قريبة” الواقعة جنوب غرب المديرية.

وسخر الأهالي في المنطقة بالجراحي من تدليس وكذب قناة المسيرة التابعة للحوثيين، الذراع الإيرانية في اليمن، التي زعمت في خبر عاجل، أن أحد المواطنين في مديرية الجراحي أصيب بجروح جراء إصابته بقنبلة من مخلفات العدوان.

يذكر أن مديرية الجراحي وقراها بالكامل ما زالت تحت سيطرة الحوثيين وأن قوات المقاومة المشتركة ما زالت في مواقعها في جبهة مدينة حيس جنوب الجراحي منذُ بدء إعلان الهدنة الأممية في عام 2018.

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