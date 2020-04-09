مكاشفا الجميع…وكيل العاصمة عدن" محمد سعيد سالم" يتحدث عن حكمة الرئيس الزبيدي وشرعية الرئيس هادي

اكد الاستاذ محمد سعيد سالم وكيل العاصمة عدن ، أن الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، يجسد حكمة القائد السياسي في التعبير عن معادلة الشرعية التي يمثلها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي.

وقد تم ذلك جليا، وفق للوكيل محمد سعيد سالم، من خلال التزام الرئيس الزبيدي والمجلس الانتقالي الجنوبي، في مختلف المناسبات والاحداث، التأكيد على شرعية الرئيس هادي، باعتبارها المفتاح الرئيس الكثير من الابواب المغلقة، التي تحرض بعض الاطراف في الداخل والخارج على إبقائها مغلقة، حتى لا يخرج الشعب في الشمال والجنوب الى طريق السلام والحل السياسي الشامل، الذي يقبل به أطراف الصراع، وفقا للأمر الواقع اليوم في اليمن.

ولفت الوكيل محمد سعيد سالم، الى ان الرئيس عيدروس الزبيدي يرى في احترام لشرعية الرئيس هادي اتصالا وثيقا بالشرعية التي يمثلها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والحليف الوثيق دولة الامارات العربية المتحدة باتجاه مشروع حقيقي لانهاء الحرب، وقد تم ذلك في اتفاق الرياض بين حكومه الرئيس هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي.

واضاف الوكيل محمد سعيد سالم، الى ان تعزية الرئيس هادي بوفاة احمد علي هادي التي تصدرها الرئيس الزبيدي، كمفوض عن غالبية شعب الجنوب، في كل ما يتصل به وبقضيته العادلة وتناولتها وسائل ومواقع الاعلام التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، ياتي في سياق النظرة المخلصة لشخص الرئيس، ولشرعيته المتصلة بمختلف القضايا الدائرة في البلاد، وعلاقتها بالهيئات الاقليمية والدولية.