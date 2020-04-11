مكافأة أميركية لمواجهة التهديد الإيراني في اليمن والعراق

عرضت الولايات المتحدة مكافأة مالية للكشف عن أنشطة الحرس الثوري الإيراني في اليمن وللحصول على معلومات عن ممثل ميليشيا حزب الله اللبنانية في العراق.

وفي محاولة لمحاصرة أنشطة الحرس الثوري الإيراني في اليمن، رصدت أميركا مكافأة بقيمة 15 مليون دولار أميركي لمن يدلي بمعلومات تتعلّق بأنشطة الحرس في هذا البلد.

وجاء في بيان أصدرته السفارة الأميركية في اليمن إن المكافأة “التي سترصد من أجل العدالة” ستذهب لمن يقدم معلوماتٍ تؤدي إلى تفكيك شبكات التهريب والتمويل التابعة لتنظيم الحرس الثوري الإيراني في اليمن.

في سياق متصل، رصدت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن محمد كوثراني، وهو أحد قادة حزب الله اللبناني ومسؤول ملف العراق في الميليشيا.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن كوثراني، المدرج على لائحة الإرهاب منذ عام 2013، تولى التنسيق بين ميليشيات موالية لإيران في العراق.

وأضافت أن هذه الميليشيات هاجمت بعثات دبلوماسية أجنبية وتورطت في أنشطة إجرامية منظمة على نطاق واسع، فضلاً عن قمعها للاحتجاجات الأخيرة، بحسب الخارجية.

يذكر أن كوثراني كان يُعد أحد مساعدي الرئيس السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي قُتل في غارة أميركية بمحيط مطار بغداد مطلع هذا العام.