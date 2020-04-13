مكاوي : ادعو الى توقيف المكايدات والمماحكات السياسية وتكريس الجهود لمواجهة الفايروس الخبيث

حذر ياسين مكاوي مستشار الرئيس اليمني ، رئيس مكون الحراك الجنوبي المشارك من مخاطر كورونا على اليمن واليمنيين وقال ، على الحكومة اليمنية ودول التحالف العربي وكذلك منظمة الصحة العالمية الأخذ بجدية ظهور اول حالة لفايروس كورونا المستجد COVID19 في حضرموت مدينة الشحر ، لما له من تبعات وخيمة ، خاصة في ظل سوء البنية التحتية للبلد وتحديداً عدم جاهزية مشافيه لمواجهة فايروس قاتل قد يحصد آلاف البشر إن لم نعي خطورته على المستويين السلطوي والشعبي .

واكد مكاوي على ضرورة الشعور بالمسؤولية الملقاة على كل فرد في المجتمع اكان مسؤلاً او مواطناً والالتزام بأغلاق جميع منافذ الجمهورية “الجوية والبحرية والبرية” دون استثناء ، إلا للحالات الإنسانية والضرورية مع الحرص على وضع كافة الوسائل الوقائية والاحترازية.

كما أشاد بدور اللجنة العليا للطوارئ ، حيث قال نقدر الجهود المبذولة من قبل اللجنة العليا للطوارئ والسلطة المحلية في حضرموت ومكتب الصحة بحسب الإمكانيات المتاحة والمتوفرة، إلا انه يجب التذكير بان أي تهاون وانعدام الجدية في التعامل مع هذه الجائحة من قبل كافة المعنيين يعتبر كارثة حقيقية في ظل الوضع المأساوي الذي يعاني منه اليمن بسبب انقلاب الحوثي والفساد المستشري في كل مفاصل الحياة .

وأضاف مكاوي، على الجميع تحمل مسؤولياته، فمجرد التفكير بالاستخفاف في التعامل مع هذه الجائحة تعتبر جريمة كبرى.

وناشد مكاوي التحالف العربي ومنظمة الصحة العالمية لتوفير الأجهزة والوسائل والأدوات المطلوبة لمواجهة هذه الجائحة والوقاية منها كما ناشد السلطات المحلية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من تفشي الفايروس، وعلى المواطنين التزام البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة حفاظاً على سلامتهم وسلامة من يحبون مع الحرص التام باستخدام وسائل الوقاية الأولية.

واختتم مكاوي تصريحه بتوجيه رسالة للحكومة والأحزاب والساسة والمكونات والمنظمات بتجنب بل بوقف المكايدات والمماحكات السياسية على حساب الوطن والمواطن والعمل معاً على تكريس الجهود في مواجهة هذا الفايروس الخبيث لانه أشد فتكاً من الحروب .