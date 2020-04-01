مكتب الأشغال العامة بتريم يمنع التجمع بالأسواق الشعبية.

تريم(المندب نيوز )خاص

نفذت إدارة مكتب الأشغال العامة والطرق بمدينة تريم ، حملة منعت فيها إقامة الأسواق الشعبية بمنطقة عيديد مايعرف ” بسوق الثلاثاء ” .

وجاءت هذه الحملة تنفيذاً لتوجيهات مدير عام تريم المستشار القانوني خالد عوض هويدي ، الرامية لمنع التجمعات والحد منها في سبيل مكافحة إنتشار فايروس كورنا كوفيد 19.

وأكد مدير عام تريم على أن السلطة المحلية لن تتهاون في سبيل الوقاية من هذا الفايروس والعمل الحد من التجمعات في المدينة لأنها تمثل بالنسبة للفايروس بيئة خصبة للأنتشار.

ودعا مدير عام تريم المواطنين بضرورة الإلتزام بالبيوت وعدم الخروج الا للحاجة مع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالقواعد الصحية التي أقرتها الجهات الصحية ذات الإختصاص.

وأهاب مدير عام تريم المواطنين بالتعاون مع الجهات المختصة والعمل على تنفيذ القرارات والتي منها حظر التجوال ومنع التجمعات والتي تصب في مصلحة المواطن في الأول والأخير.

وتقدم المدير العام بالشكر إلى إدارتي الأمن والاشغال للجهود المبذولة من أجل تنفيذ قرارات السلطة في منع التجمعات بمختلف أنواعها.

هذا وفرضت السلطة المحلية بتريم حظر تجوال جزئ من الساعة 8مساءً إلى صباح اليوم التالي