اليمن العربي

مكتب الاوقاف بساحل حضرموت يوجه بإغلاق المساجد حتى اشعار آخر

8 مايو، 2020
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اليمن العربي – المكـلا 

أصدر مكتب الاوقاف بساحل حضرموت، تعميما للأئمة والخطباء بشأن إغلاق المساجد وإقامة الصلاة فيها، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة بشأن أزمة كورونا. 

وقال البيان: “عليكم الإلتزام بتوجيه المصلين بأداء الصلاة في البيوت وعدم فتح المساجد إبتداء من بعد صلاة عصر هذا اليوم 14 رمضان 1441 ه الموافق 7 مايو 2020 م حتى إشعار آخر مع رفع الأذان لكل صلاة ، نسأل الله تعالى أن يجنب بلادنا والمسلمين والعالم من شر هذا الوباء”.
 

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