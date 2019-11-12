مكتب التربية بخور مكسر يقيم بطولة للشطرنج فئة البنات للمدارس الخاصة والحكومية

أقيم صباح اليوم، الإثنين، الموافق 11-11-2019، بمدرسة الفقيد هاشم عبدالله، بطولة لعبة الشطرنج -لفئة البنات المستوى الأساسي – على مستوى مديرية خور مكسر بين مختلف المدارس الخاصة والحكومية ، بحضور الأستاذ التربوي نبيل عبدالمجيد رئيس شعبة التعليم العام بمكتب التربية والتعليم والأستاذ الفاضل صالح منصور فضل مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية خور مكسر والأستاذ خالد النهدي مدير إدارة الأنشطة بمكتب التربية والتعليم بمديرية خور مكسر والعديد من المدراء ومسؤولي الأنشطة بالمدارس الحكومية والخاصة .

تأتي هذه البطولة للشطرنج برعاية كريمة من مدير مكتب التربية بمديرية خور مكسر لتكون المسابقة التمهيدية للمسابقة الكبرى على مستوى المحافظة .

شارك في البطولة معظم المدارس الخاصة والحكومية بمديرية خور مكسر وتفاعل الكثير مع هذه المسابقة كونها الأولى المخصصة لفئة البنات .

مدارس الجودة الدولية وعبر طالباتها المتميزات وداد ووميض وأميرة والأمورة الصغيرة إنصاف شاركنا بفاعلية وحققنا نقاط كبيرة وخسرنا بفارق بسيط جداً..

لكن الأهم كانت مشاركة متميزة فخورين بها كونها بطولة تربوية قبل أن تكون تنافسية .

هذا وقد فاز في البطولة الأولى للشطرنج مدرسة الفقيد هاشم عبدالله النموذجية الحكومية بالمراكز الأولى

جزيل الشكر لمكتب التربية بمديرية خور مكسر ونخص بالذكر إدارة الأنشطة فيه .

الجودة الدولية تحتضن سنوياً العديد من الأنشطة والفعاليات التي تخدم المجتمع وتعزز من قدرات أبنائه الطلاب .

الجدير بالذكر أن مدارس

من عبدالفتاح جميل