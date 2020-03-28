مكتب التربية بعدن يستنكر استخدام اي مرفق تربوي وتعليمي بالمحافظة لغرض انشاء محجر صحي لمرضى فيروس كورونا

عدن (تحديث نت) خاص:

اصدر مكتب التربية والتعليم بالعاصمة عدن بيان رفض واستنكار شديد فيما يخص تحويل مدرستين كمناطق عزل وحجر صحي لمرضى فيروس كورونا والواقعتين في مديرية دارسعد .

وقد تأكد لمكتب التربية والتعليم بعدن ان مدير عام مديرية دارسعد ومدير مكتب الصحة بعدن قد أتفقا وأستعدا لذلك .

واستغرب مكتب التربية والتعليم بعدن كيف لهم بمجرد التفكير في تحويل منشئة تربوية وتعليمية الى محجر وعزل صحي وكان بالامكان اختيار مواقع اخرى غيرها . بالوقت الذي نحن بأمس الحاجة لهم و منتظرين تعليق الدراسة لإستكمال ماتبقى من المقرارات الدراسية للطلاب والطالبات .

وقال مكتب التربية والتعليم انه بصدد إعداد رسالة عاجلة لمعالي وزير التربية والتعليم ومحافظ محافظة عدن ..رسالة استنكار ورفض لتحويل اي مواقع تربوية وتعليمية لأي اغراض اخرى غير التربية والتعليم.