مكتب التربية والتعليم – عدن يناقش اهم المستجدات في ماتبقى من العام الدراسي الحالي

عدن – عبد الفتاح العودي :

عقد صباح اليوم في مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن اجتماع استثنائي بحضور الأستاذ نبيل عبد المجيد رئيس شعبة التعليم العام والأستاذة مايسة عشيش رئيسة شعبة التدريب والتأهيل والاستاذ عوض باشطح رئيس شعبة المناهج ، للوقوف أمام المستجدات الراهنة في ما تضمنه القرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم في ما يخص الفصل الدراسي الثاني وما صادف العملية التعليمية والتربوية من اسباب تعطلها نتيجة اضراب المعلمين وكذا وباء كورونا المستجد وفيما يخص العملية التعليمية والتربوية في المحافظة والمعوقات التي حالت دون استنهاج المقررات الدراسيه للفصل الدراسي الثاني وأحدث إجازة قهرية فرضت واقعا جديدا للتقويم المدرسي الذي صدر عن وزارة التربية والتعليم في بداية العام الدراسي وأصبح في حكم المتغير المستجد الذي حدث في الفصل الدراسي الثاني .

وأكد المجتمعون على العمل بما من شأنه التوفيق بين الفترة الزمانية المتبقية للعام الدراسي ( 2019 – 2029 ) ومتطلبات انهائه مع تحقيق اهدافه واتجاهات عمله ضمن اللائحة المدرسية والتقويم المدرسي والتعليم أثناء الطوارئ ، وبما يصب في صالح العملية التعليمية والتربوية والصالح الوطني العام في محافظة عدن ، كما اكد رئيس شعبة التعليم العام الاستاذ نبيل عبد المجيد على ضرورة إلتزام ادارات التربية والتعليم في مديريات المحافظة بالضوابط الادارية والمعايير الصحيحة لتقديم كشوفات المتقدمين لامتحان انهاء المرحلة الثانوية ، وتقديمها باسرع مايمكن تلافيا لاي اخلالات باللائحة التنظيمية لشروط العملية الامتحانية ، وخصوصا المنقولين من المحافظات الاخرى لظروف قهرية كالنازحين من المحافظات الواقعة تحت السيطرة الحوثية ، كما خلص الاجتماع إلى ضرورة الإلتزام بحضور قيادة مكتب التربية من شعب وادارت وموظفين ولو في الحد المعقول من العمل اثناء الطوارئ والزم رئيس شعبة التعليم العام الجميع بتحمل مسؤولية انجاز ماتبقى من هذا الفصل كل حسب اختصاصك بصورة مرضية حتى يتم اجتياز هذه الظروف الحرجة والاستثنائية التى تمر بها بلادنا ضمن المحيط العالمي وما حظينا به من وقاية وكفاية من الله سبحانه وتعالى