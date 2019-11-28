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مكتب التربية والتعليم في المنصورة يعقد اجتماع بمدراء المدارس الحكومية والأهلية في المديرية

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مكتب التربية والتعليم في المنصورة يعقد اجتماع بمدراء المدارس الحكومية والأهلية في المديرية

عقد صباح اليوم الأربعاء الموافق 27 11/ 2019م بمكتب التربية والتعليم م/ المنصوره اجتماعاً مع مدراء المدارس الحكومي والأهلي  ورؤساء الأقسام برئاسة الأستاذ القدير / علي علوي مدير إدارة التربية والتعليم م / المنصورة والأستاذ/ أبوبكر مهدي مدير إدارة الامتحانات في م/ عدن والأستاذ / محمد ناصر مدير إدارة الجودة والمدارس النموذجية والأستاذة/ سميرة سلطان رئيس قسم البيانات التعليم الثانوي. 
في بدء الاجتماع رحب الأستاذ علي علوي بالحاضرين وشكرهم على حضورهم. ونقاش النقاط التالية:- 
1- التهيئة والإعداد للامتحانات 
2 مناقشة اللائحة العامة للامتحانات 
3- الصعوبات التي تواجهها ادارة الامتحانات في كشوفات الرصد 
4- تحديد موعد استلام كشوفات المتقدمين في الامتحانات والأساسية والثانوية 
وتحدث الأستاذ أبوبكر مدير الاختبارات م / عدن عن الامتحانات المرحلة الأساسي تاسع والمرحلة الثانوية لمناقشة كيفية التعامل مع الكشوفات والملفات المتعلقة بالعمل..مجيباً على جميع التساؤلات المطروحة من مدراء المدارس ورؤساء الأقسام. 
وفي ختام الاجتماع شكر الأستاذ علي علوي جميع الحاضرين..متمنياً للجميع التوفيق في مهام عملهم.

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عدن الغد

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